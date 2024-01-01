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Кількість загиблих після атаки РФ на Київ знову зросла

Фото: кількість загиблих після атаки РФ на Київ 29 грудня знову зросла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість жертв через російську атаку на Київ 29 грудня зросла до 27 людей. Постраждали 30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Рятувальники виявили ще 4 тіла загиблих з-під завалів.  Загальна кількість загиблих вже - 27. Постраждалих - 30 осіб", - йдеться в повідомленні.

 

Фото з місця пошуково-рятувальної операції в Києві на місці обстрілу 29 грудня (t.me/dsns_telegram)

У КМВА зазначили, що пошуково-рятувальна операція триває.

Що відомо про обстріл Києва 29 грудня

Російські війська 29 грудня влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Зокрема, в небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.

Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих. Пізніше кількість постраждалих зросла до 28 людей. Також повідомлялося про трьох загиблих. Пізніше кількість загиблих почала стрімко зростати. За останніми даними, їх було 23. 1 січня в Києві оголошено днем жалоби.

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