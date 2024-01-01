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Число погибших после атаки РФ на Киев снова возросло

Фото: количество погибших после атаки РФ на Киев 29 декабря снова выросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Число жертв из-за российской атаки на Киев 29 декабря возросло до 27 человек. Пострадали 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Спасатели обнаружили еще 4 тела погибших из-под завалов.  Общее количество погибших уже - 27. Пострадавших - 30 человек", - говорится в сообщении.

 

Фото с места поисково-спасательной операции в Киеве на месте обстрела 29 декабря (t.me/dsns_telegram)

В КГВА отметили, что поисково-спасательная операция продолжается.

Что известно об обстреле Киева 29 декабря

Российские войска 29 декабря устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". В частности, в небе над Киевом были сбиты больше 30 вражеских целей.

Первоначально сообщалось о 17 пострадавших. Позже количество пострадавших увеличилось до 28 людей. Также сообщалось о трех погибших. Позже количество погибших стало стремительно расти. По последним данным их было 23. 1 января в Киеве объявлен днем траура.

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