Кількість загиблих під час атаки на Київ під Новий рік збільшилася
Фото: кількість загиблих під час атаки на Київ 31 грудня зросла (Віталій Носач, РБК-Україна)
У понеділок, 2 січня, помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час атаки на Київ у суботу, 31 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня", - розповів він.
За словами Кличка, 46-річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані.
Як повідомлялося, у Києві вдень 31 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих та 1 загиблого. Було пошкоджено готель.
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