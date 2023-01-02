Кількість загиблих під час атаки на Київ під Новий рік збільшилася

У понеділок, 2 січня, помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час атаки на Київ у суботу, 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, 46-річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані.

"Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня", - розповів він.

Як повідомлялося, у Києві вдень 31 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих та 1 загиблого. Було пошкоджено готель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.