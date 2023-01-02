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Кількість загиблих під час атаки на Київ під Новий рік збільшилася

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Київ, Понеділок 02 січня 2023 10:01
Кількість загиблих під час атаки на Київ під Новий рік збільшилася Фото: кількість загиблих під час атаки на Київ 31 грудня зросла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 2 січня, помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час атаки на Київ у суботу, 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня", - розповів він.

За словами Кличка, 46-річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані.

Як повідомлялося, у Києві вдень 31 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих та 1 загиблого. Було пошкоджено готель.

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Київ Обстріл вибухи
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