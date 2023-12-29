Кількість загиблих в Києві зросла до 9, рятувальники продовжують роботу
Кількість жертв у Києві внаслідок масованої атаки Росії продовжує зростати. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської військової адміністрації.
"Число жертв внаслідок ракетного удару по столиці зросло. Рятувальники дістали з-під завалів ще 2 тіла. Станом на 17:50 в Києві, російські ракети забрали життя 8 людей. Ще 30 осіб постраждали", - пише пресслужба.
Пошуково-рятувальна операція продовжується.
Кількість загиблих зросла до 9
Як розповів міський голова Києва Віталій Кличко, станом на 18:00 стало відомо про 9 загиблих. Зокрема в Шевченківському районі врятували 8 постраждалих.
Ракетний удар по Україні 29 грудня
Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворог запустив:
- щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
- п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;
- чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- одну Х-59;
- 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.
Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.
Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.
Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.
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