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Число погибших в Киеве возросло до 9, спасатели продолжают работу

Пятница 29 декабря 2023 18:04
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Число погибших в Киеве возросло до 9, спасатели продолжают работу Фото: количество погибших в Киеве выросло до 9, спасатели продолжают работу (t.me/policekyivregion)
Автор: Сергей Пышкин

Количество жертв в Киеве в результате массированной атаки России продолжает расти. Сейчас известно о девяти погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

"Число жертв в результате ракетного удара по столице возросло. Спасатели достали из-под завалов еще 2 тела. По состоянию на 17:50 в Киеве, российские ракеты унесли жизни 8 человек. Еще 30 человек пострадали", - пишет пресс-служба.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Количество погибших возросло до 9

Как рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, по состоянию на 18:00 стало известно о 9 погибших. В частности в Шевченковском районе спасли 8 пострадавших.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки враг запустил:

  • не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
  • пять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;
  • четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попал по Харькову.

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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