Кількість загиблих у Києві через обстріл зросла до 11, серед них - дитина

Удар по Києву 31 липня

У ніч на 31 липня російська армія здійснила масштабну атаку на Київ, застосувавши одночасно ракети та дрони-камікадзе. Найбільших збитків зазнали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці.

У Святошинському районі ракета влучила у багатоповерховий будинок, повністю зруйнувавши один із під’їздів. Рятувальні служби досі розбирають завали, шукаючи постраждалих. На місці працюють медики, рятувальники та інші аварійні бригади.

У результаті обстрілу пошкоджено понад сотню об’єктів - серед них не лише житлові будівлі, а й школи, лікарні, дитячі садки та вищі навчальні заклади.

Згідно з попередньою інформацією, під час атаки російські війська випустили більше 300 дронів і щонайменше вісім ракет. Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, частина ворожих об'єктів змогла прорватися та спричинила серйозні руйнування.

Пошуки людей під завалами тривають. Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.