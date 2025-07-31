Количество погибших в Киеве возросло до 11, среди них - ребенок

Удар по Киеву 31 июля

В ночь на 31 июля российская армия осуществила масштабную атаку на Киев, применив одновременно ракеты и дроны-камикадзе. Наибольший ущерб понесли Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы столицы.

В Святошинском районе ракета попала в многоэтажный дом, полностью разрушив один из подъездов. Спасательные службы до сих пор разбирают завалы, ища пострадавших. На месте работают медики, спасатели и другие аварийные бригады.

В результате обстрела повреждены более сотни объектов - среди них не только жилые здания, но и школы, больницы, детские сады и высшие учебные заведения.

Согласно предварительной информации, во время атаки российские войска выпустили более 300 дронов и по меньшей мере восемь ракет. Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, часть вражеских объектов смогла прорваться и вызвала серьезные разрушения.

Поиски людей под завалами продолжаются. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.