Количество погибших в Киеве возросло до 11, среди них - ребенок

Количество погибших в Киеве в результате массированной и комбинированной атаки, которая произошла 31 июля, возросло до 11 человек. Среди них - один ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации (КГВА).
"По состоянию на 16:45 в результате российской комбинированной атаки по Киеву с 30 на 31 июля 2025 года 11 человек погибли (в том числе 1 ребенок)", - говорится в сообщении.
При этом в результате вражеской атаки пострадали 135 человек.
В ночь на 31 июля российская армия осуществила масштабную атаку на Киев, применив одновременно ракеты и дроны-камикадзе. Наибольший ущерб понесли Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы столицы.
В Святошинском районе ракета попала в многоэтажный дом, полностью разрушив один из подъездов. Спасательные службы до сих пор разбирают завалы, ища пострадавших. На месте работают медики, спасатели и другие аварийные бригады.
В результате обстрела повреждены более сотни объектов - среди них не только жилые здания, но и школы, больницы, детские сады и высшие учебные заведения.
Согласно предварительной информации, во время атаки российские войска выпустили более 300 дронов и по меньшей мере восемь ракет. Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, часть вражеских объектов смогла прорваться и вызвала серьезные разрушения.
Поиски людей под завалами продолжаются. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.