Кількість загиблих і поранених цивільних в Україні у вересні зросла на 85%, - ООН

У вересні в Україні загинули щонайменше 328 цивільних, ще 2105 дістали поранення. Загальна кількість жертв зросла на 85% порівняно з вереснем минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ООН.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у вересні 2025 року було підтверджено 249 загиблих і 1068 поранених цивільних. Цьогорічні показники свідчать про подальше зростання втрат на тлі посилення російських атак по всій країні.

Цивільні гинули або діставали поранення у 22 областях України та Києві. Найбільше постраждалих зафіксували у столиці, Херсоні, Харкові, Сумах і Запоріжжі.

Особливо складною була ситуація в Києві. У вересні жертви серед цивільного населення фіксували протягом 22 із 30 днів. За даними ООН, це частіше, ніж у будь-якому іншому місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Яка ситуація у жовтні

У жовтні кількість жертв серед цивільних також залишалася високою. У ніч проти 7 жовтня російські війська атакували кілька областей України крилатими ракетами та безпілотниками.

Одним із найбільш трагічних епізодів став удар по Прилуках Чернігівської області. Там загинули 22 цивільні особи, ще 45 людей були поранені.

Моніторингова місія ООН також задокументувала атаки з великою кількістю жертв у Краматорську 8 жовтня, Запоріжжі 10 жовтня та Луцьку 14 жовтня.

"Перші два тижні жовтня були одними з найсмертоносніших для цивільних осіб за останні роки", - заявила голова ММПЛУ Даніель Белль. За її словами, лише за кілька днів російські атаки спричинили інциденти з великою кількістю жертв у Харкові, Запоріжжі, Краматорську та Києві.

ООН також підтвердила загибель 18 цивільних і поранення ще 44 людей на тимчасово окупованих Росією територіях у вересні. Водночас фактична кількість постраждалих там може бути значно вищою. Через відсутність доступу до цих районів і незалежних джерел інформації перевірити всі повідомлення про атаки складно.

Росія посилює удари по енергетиці

Висока кількість жертв у вересні та жовтні збіглася з відновленням систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Наприкінці серпня Міністерство оборони РФ заявило про підготовку до "масованих ударів по енергетичних об'єктах України".

30 вересня внаслідок атаки були пошкоджені об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у трьох областях і Києві. Це спричинило аварійні відключення світла.

У ніч проти 14 жовтня російські війська знову атакували енергетичні та теплові об'єкти по всій країні. Під удар потрапили, зокрема, три основні електростанції Києва. За даними української влади, внаслідок атаки близько 600 тисяч людей у столиці тимчасово залишилися без електроенергії.

Водночас українські військові також атакували енергетичну й теплову інфраструктуру на окупованих Росією територіях і в РФ. За статистикою, оприлюдненою Силами безпілотних систем ЗСУ, вони здійснили 82 такі атаки.

У ММПЛУ попереджають, що систематичні удари по енергетичній і тепловій інфраструктурі напередодні зими можуть посилити страждання цивільного населення. Перебої з електро- та теплопостачанням створюють додаткові ризики для людей, особливо в холодний період.