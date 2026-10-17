Число погибших и раненых гражданских в Украине в сентябре выросло на 85%, - ООН

В сентябре в Украине погибли по меньшей мере 328 гражданских, еще 2105 получили ранения. Общее количество жертв выросло на 85% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ООН.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в сентябре 2025 было подтверждено 249 погибших и 1068 раненых гражданских. Нынешние показатели свидетельствуют о дальнейшем росте потерь на фоне усиления российских атак по всей стране.

Гражданские гибли или получили ранения в 22 областях Украины и Киеве. Больше всего пострадавших зафиксировали в столице, Херсоне, Харькове, Сумах и Запорожье.

Особенно сложной была ситуация в Киеве. В сентябре жертвы среди гражданского населения фиксировали в течение 22 из 30 дней. По данным ООН, это чаще, чем в любом другом месяце после начала полномасштабного вторжения России.

Какая ситуация в октябре

В октябре количество жертв среди гражданских также оставалось высоким. В ночь на 7 октября российские войска атаковали несколько областей Украины крылатыми ракетами и беспилотниками.

Одним из самых трагических эпизодов стал удар по Прилукам Черниговской области. Там погибли 22 гражданских лица, еще 45 человек были ранены.

Мониторинговая миссия ООН также задокументировала атаки с большим количеством жертв в Краматорске 8 октября, в Запорожье 10 октября и в Луцке 14 октября.

"Первые две недели октября были одними из самых смертоносных для гражданских лиц за последние годы", - заявила глава ММПЧУ Даниэль Белль. По ее словам, лишь через несколько дней российские атаки повлекли за собой инциденты с большим количеством жертв в Харькове, Запорожье, Краматорске и Киеве.

ООН также подтвердила гибель 18 гражданских и ранения еще 44 человек на временно оккупированных Россией территориях в сентябре. В то же время фактическое количество пострадавших там может быть значительно выше. Из-за отсутствия доступа к этим районам и независимым источникам информации проверить все сообщения об атаках сложно.

Россия усиливает удары по энергетике

Высокое количество жертв в сентябре и октябре совпало с возобновлением систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В конце августа Министерство обороны РФ заявило о подготовке к "массированным ударам по энергетическим объектам Украины".

30 сентября в результате атаки были повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в трех областях и Киеве. Это привело к аварийным отключениям света.

В ночь на 14 октября российские войска снова атаковали энергетические и тепловые объекты по всей стране. Под удар попали, в частности, три основных электростанции Киева. По данным украинских властей, в результате атаки около 600 тысяч человек в столице временно остались без электроэнергии.

В то же время, украинские военные также атаковали энергетическую и тепловую инфраструктуру на оккупированных Россией территориях и в РФ. По статистике, обнародованной Силами беспилотных систем ВСУ, они совершили 82 таких атак.

В ММПЧУ предупреждают, что систематические удары по энергетической и тепловой инфраструктуре в преддверии зимы могут усилить страдания гражданского населения. Перебои с электро- и теплоснабжением создают дополнительные риски для людей, особенно в холодный период.