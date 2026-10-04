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В ООН підрахували кількість жертв війни в Укрїані за вісім місяців

04:22 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Маловічко
В ООН підрахували кількість жертв війни в Укрїані за вісім місяців Фото: діти війни в Україні (Getty Images)
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За перші вісім місяців 2026 року в Україні внаслідок війни загинули щонайменше 2 222 цивільних, ще 13 058 людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Управління ООН з прав людини.

Таким чином, загальна кількість загиблих і поранених цивільних за січень–серпень становить щонайменше 15 280 людей.

В ООН зазначили, що це на 55% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і більш ніж удвічі перевищує показник за перші вісім місяців 2024 року.

Найбільш смертоносними місяцями 2026 року стали липень і серпень. У липні в Україні загинули щонайменше 448 цивільних, ще 2 675 були поранені.

У серпні загинули 372 людини, а 2 349 дістали поранення. В ООН зазначили, що серпень став другим за кількістю цивільних жертв місяцем у 2026 році після липня.

Основною причиною цивільних жертв у серпні залишалися далекобійні російські удари із застосуванням ракет і безпілотників. На них припало 47% усіх цивільних втрат – 194 загиблих і 1 077 поранених. Більшість цих жертв зафіксували далеко від лінії фронту, у великих населених пунктах.

Поблизу фронту основною причиною загибелі та поранень цивільних були короткодистанційні дрони. У серпні вони спричинили загибель 91 людини та поранення ще 727 цивільних, що становило близько 30% усіх жертв за місяць.

В ООН також наголосили, що за перші вісім місяців 2026 року кількість загиблих і поранених цивільних уже перевищила показник за весь 2025 рік.

Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло заявила, що війна входить у "небезпечну нову фазу", а кількість атак і цивільних жертв продовжує зростати.

За її словами, станом на 23 вересня 2026 року від початку повномасштабного вторгнення в Україні було підтверджено загибель щонайменше 17 257 цивільних, серед них 835 дітей. Ще 53 693 цивільних були поранені.

В ООН попереджають, що з наближенням зими особливу загрозу становлять удари по енергетичній інфраструктурі України, які можуть залишити мільйони людей без електроенергії та опалення.

Раніше повідомлялось - жертви серед цивільних в Україні у липні сягнули піку з 2022 року.

Слід зазнаити, що червень став один з найкривавіших місяців для цивільних за всю війну.

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