Кількість загиблих дітей під час трагедії з човном в Пакистані різко зросла
Водолази дістали тіла всіх загиблих під час трагедії з перевернутим човном на північному заході Пакистану. Тоді загинула 51 людина, 49 з них - діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За інформацією правоохоронців, у попередні дні рятувальники не могли проводити пошукову операцію через холодну погоду і кригу на поверхні озера. Коли крига зійшла, водолази дістали з дна решту тіл. В трагедії загинуло 49 дітей, а також один вчитель та шкіпер судна. Вижили лише п’ятеро пасажирів.
Представник поліції заявив, що на момент аварії човен був перегруженим - його вмістимість становила 20-25 людей.
Нагадаємо, що в Пакистані під час екскурсії перекинулось судно, яке перевозило групу учнів через озеро Танда.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Пакистані сталась ДТП внаслідок якої загинули щонайменше 40 людей.
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