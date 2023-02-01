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Кількість загиблих дітей під час трагедії з човном в Пакистані різко зросла

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Пакистан, Середа 01 лютого 2023 03:18
Кількість загиблих дітей під час трагедії з човном в Пакистані різко зросла Фото: в Пакситані під час трагедії на озері загинуло 49 дітей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Водолази дістали тіла всіх загиблих під час трагедії з перевернутим човном на північному заході Пакистану. Тоді загинула 51 людина, 49 з них - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією правоохоронців, у попередні дні рятувальники не могли проводити пошукову операцію через холодну погоду і кригу на поверхні озера. Коли крига зійшла, водолази дістали з дна решту тіл. В трагедії загинуло 49 дітей, а також один вчитель та шкіпер судна. Вижили лише п’ятеро пасажирів.

Представник поліції заявив, що на момент аварії човен був перегруженим - його вмістимість становила 20-25 людей.

Нагадаємо, що в Пакистані під час екскурсії перекинулось судно, яке перевозило групу учнів через озеро Танда.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Пакистані сталась ДТП внаслідок якої загинули щонайменше 40 людей.

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