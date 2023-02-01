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Число погибших детей во время трагедии с лодкой в Пакистане резко возросло

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Пакистан, Среда 01 февраля 2023 03:18
Число погибших детей во время трагедии с лодкой в Пакистане резко возросло Фото: в Пакситане во время трагедии на озере погибли 49 детей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Водолазы достали тела всех погибших во время трагедии с перевернутой лодкой на северо-западе Пакистана. Тогда погиб 51 человек, 49 из них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации правоохранителей, в предыдущие дни спасатели не могли проводить поисковую операцию из-за холодной погоды и леда на поверхности озера. Когда лед сошел, водолазы достали со дна остальные тела. В трагедии погибли 49 детей, а также один учитель и шкипер судна. Выжили только пять пассажиров.

Представитель полиции заявил, что на момент аварии лодка была перегружена - ее вместимость составляла 20-25 человек.

Напомним, что в Пакистане во время экскурсии перевернулось судно, перевозившее группу учеников через озеро Танда.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Пакистане произошло ДТП в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек.

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