Число погибших детей во время трагедии с лодкой в Пакистане резко возросло

Водолазы достали тела всех погибших во время трагедии с перевернутой лодкой на северо-западе Пакистана. Тогда погиб 51 человек, 49 из них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По информации правоохранителей, в предыдущие дни спасатели не могли проводить поисковую операцию из-за холодной погоды и леда на поверхности озера. Когда лед сошел, водолазы достали со дна остальные тела. В трагедии погибли 49 детей, а также один учитель и шкипер судна. Выжили только пять пассажиров.

Представитель полиции заявил, что на момент аварии лодка была перегружена - ее вместимость составляла 20-25 человек.