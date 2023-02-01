Число погибших детей во время трагедии с лодкой в Пакистане резко возросло
Водолазы достали тела всех погибших во время трагедии с перевернутой лодкой на северо-западе Пакистана. Тогда погиб 51 человек, 49 из них - дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По информации правоохранителей, в предыдущие дни спасатели не могли проводить поисковую операцию из-за холодной погоды и леда на поверхности озера. Когда лед сошел, водолазы достали со дна остальные тела. В трагедии погибли 49 детей, а также один учитель и шкипер судна. Выжили только пять пассажиров.
Представитель полиции заявил, что на момент аварии лодка была перегружена - ее вместимость составляла 20-25 человек.
Напомним, что в Пакистане во время экскурсии перевернулось судно, перевозившее группу учеников через озеро Танда.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Пакистане произошло ДТП в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек.
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