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Кількість загиблих через удар по багатоповерхівці у Кривому Розі зросла до 6

Фото: кількість загиблих через удар по багатоповерхівці у Кривому Розі 13 червня зросла до 6 осіб (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У Кривому Розі Дніпропетровської області вже відомо про шість загиблих після удару окупантів шістьма ракетами по місту у вівторок, 13 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"На жаль, вже 6 загиблих. Рятувальна операція триває", - розповів він.

Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, крім багатоповерхівки, рятувальні роботи тривають і на потрощеному приватному підприємстві у Кривому Розі.

"Там досі шукають людей, які можуть знаходитися під завалами", - додав він.

За даними Офісу генпрокурора, по факту обстрілу Кривого Рогу розпочали розслідування.

Так, за даними слідства, у ніч на 13 червня збройні сили РФ здійснили ракетну атаку по м. Кривий Ріг.

"Попередньо внаслідок обстрілу четверо людей загинуло та 25 отримали множинні поранення. Триває ліквідація пожежі в багатоповерховому будинку та розбір завалів", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріл Кривого Рогу

Російські окупанти знову атакували Україну в ніч проти вівторка, 13 червня. Зокрема, повідомлялося про вибухи у Кривому Розі. Дніпропетровської області.

Пізніше стало відомо, що російські війська вдарили по житловій п'ятиповерхівці, де на момент "прильоту" перебували люди. Відомо, що по місту було запущено 6 ракет, всі зафіксовані попадання припали не у військові об'єкти. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих та 25 поранених, ще 7 людей перебували під завалами.

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Кривий Ріг