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Число погибших из-за удара по многоэтажке в Кривом Роге возросло до 6

Фото: количество погибших из-за удара по многоэтажке в Кривом Роге 13 июня возросло до 6 человек (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге Днепропетровской области уже известно о шести погибших после удара оккупантов шестью ракетами по городу во вторник, 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"К сожалению, уже 6 погибших. Спасательная операция продолжается", – рассказал он.

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, кроме многоэтажки, спасательные работы продолжаются и на разбитом частном предприятии в Кривом Роге.

"Там до сих пор ищут людей, которые могут находиться под завалами", - добавил он.

По данным Офиса генпрокурора, по факту обстрела Кривого Рога было начато расследование.

Так, по данным следствия, в ночь на 13 июня вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку по г. Кривой Рог.

"Предварительно в результате обстрела четыре человека погибли и 25 получили множественные ранения. Продолжается ликвидация пожара в многоэтажном доме и разбор завалов", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Кривого Рога

Российские оккупанты снова атаковали Украину в ночь на вторник, 13 июня. В частности, сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Днепропетровской области. Позже стало известно, что российские войска ударили по жилой пятиэтажке, где в момент "прилета" находились люди. Известно, что по городу было запущено 6 ракет, все зафиксированные попадания пришлись не по военным объектам. Первоначально сообщалось о трех погибших и 25 раненых, еще 7 человек находились под завалами.

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Кривой Рог