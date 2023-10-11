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Кількість загиблих через обстріл Нікополя зросла: під завалами ще може бути людина

Нікополь, Середа 11 жовтня 2023 18:59
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Кількість загиблих через обстріл Нікополя зросла: під завалами ще може бути людина Фото: кількість загиблих через обстріл Нікополя зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через сьогоднішній російський обстріл Нікополя Дніпропетровської області відомо вже про трьох загиблих людей, ще двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Так, рятувальники вивільнили тіло ще однієї особи з-під завалів будівлі гімназії.

Під завалами, ймовірно, перебуває ще одна особа. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

За попередніми даними, через ворожий обстріл частково зруйновано будівлю гімназії, пошкоджено 42 приватні житлові будинки, 18 господарчих споруд, магазин, лінії електропередач, автомобіль та сонячні панелі.

На місці робіт від ДСНС працюють 46 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Обстріл Нікополя

РБК-Україна писало, що сьогодні російські окупанти вдарили по гімназії у Нікополі. Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинули два співробітники навчального закладу - чоловіки 24 та 71 року.

Додамо, що загарбники ледь не щоденно обстрілюють Дніпропетровську область з іншого берега річки Дніпро. При цьому найчастіше під удари потрапляє Нікополь та район.

Для своїх обстрілів росіяни активно використовують важку артилерію, часто завдаючи шкоди будинках та інфраструктурі.

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Нікополь Дніпропетровська область ДСНС
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