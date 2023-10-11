Количество погибших из-за обстрела Никополя возросло: под завалами еще может быть человек

Из-за сегодняшнего российского обстрела Никополя Днепропетровской области известно уже о трех погибших людях, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Так, спасатели высвободили тело еще одного человека из-под завалов здания гимназии.

Под завалами, вероятно, находится еще один человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

По предварительным данным, из-за вражеских обстрелов частично разрушено здание гимназии, повреждены 42 частных жилых дома, 18 хозяйственных сооружений, магазин, линии электропередач, автомобиль и солнечные панели.

На месте работ от ГСЧС работают 46 спасателей и 13 единиц техники.

Обстрел Никополя

РБК-Украина писало, что сегодня российские оккупанты ударили по гимназии в Никополе. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли два сотрудника учебного заведения - мужчины 24 и 71 года.

Добавим, что захватчики ежедневно обстреливают Днепропетровскую область с другого берега реки Днепр. При этом чаще всего под удары попадает Никополь и район.

Для своих обстрелов россияне активно используют тяжелую артиллерию, часто нанося вред домам и инфраструктуре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.