Кількість загиблих через обстріл Миколаївського району зросла, є поранені

"В наслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н.", - розповів він.

Також, за його словами, дитину 7 років забрала швидка. Крім того, двоє людей отримали поранення.

Як зазначають в ДСНС України Миколаївської області, сьогодні зранку росіяни підступно обстріляли с. Солончаки Куцурубської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області.

"Боєприпаси та їх уламки влучили в приватний житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Рятувальники 22 державної пожежно-рятувальної частини з-під завалів дістали тіла загиблих чоловіка та жінки", - йдеться в повідомленні.

Дитину 7 років забрала швидка. Відомо ще про двох поранених.