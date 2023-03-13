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Кількість загиблих через обстріл Миколаївського району зросла, є поранені

Фото: через обстріл Миколаївського району 13 березня загинули 2 особи, серед поранених дитина (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл населеного пункту Куцурубської громади зранку в понеділок, 13 березня, загинули двоє людей, троє отримали поранення, в тому числі дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"В наслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н.", - розповів він.

Також, за його словами, дитину 7 років забрала швидка. Крім того, двоє людей отримали поранення.

Як зазначають в ДСНС України Миколаївської області, сьогодні зранку росіяни підступно обстріляли с. Солончаки Куцурубської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області.

"Боєприпаси та їх уламки влучили в приватний житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Рятувальники 22 державної пожежно-рятувальної частини з-під завалів дістали тіла загиблих чоловіка та жінки", - йдеться в повідомленні.

Дитину 7 років забрала швидка. Відомо ще про двох поранених.

Як повідомлялося, вранці у понеділок, 13 березня, російські окупанти обстріляли один із населених пунктів Куцурубської громади. Спочатку повідомлялося про одного загиблого.

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Миколаївська область