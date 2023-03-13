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Число погибших из-за обстрела Николаевского района возросло, есть раненые

Фото: из-за обстрела Николаевского района 13 марта погибли 2 человека, среди раненых ребенок (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела населенного пункта Куцурубской общины утром в понедельник, 13 марта, погибли два человека, трое получили ранения, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В результате утреннего вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской общины погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г.р.", - рассказал он.

Также, по его словам, ребенка 7 лет забрала скорая. Кроме того, два человека получили ранения.

Как отмечают в ГСЧС Украины Николаевской области, сегодня утром россияне коварно обстреляли с. Солончаки Куцурубского территориальной общины Николаевского района Николаевской области.

"Боеприпасы и их обломки попали в частный жилой дом, полностью разрушив его. Спасатели 22 государственной пожарно-спасательной части из-под завалов извлекли тела погибших мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

Ребенка 7 лет забрала скорая. Известно еще о двух раненых.

Как сообщалось, утром в понедельник, 13 марта, российские оккупанты обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской общины. Изначально сообщалось об одном погибшем.

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Николаевская область