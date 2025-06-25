Кількість загиблих через атаку РФ на Дніпро зросла до 18

За словами чиновника, через російську атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей.

"Сьогодні в жалобі Дніпро, що через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор вбив двох людей. У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи… Світла пам’ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих. ", - йдеться у повідомленні.

Через атаку ворога загалом постраждали майже 300 людей. Також Лисак зазначив, що серед постраждалих - 27 дітей, які отримують необхідну медичну допомогу.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, вночі та вранці 25 червня ворог вдарив по Нікополю FPV-дронами. Загиблих і поранених немає.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району ввечері противник вгатив КАБами. Виникла пожежа. Ніхто не постраждав.