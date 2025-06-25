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Количество погибших из-за атаки РФ на Днепр возросло до 18

Фото: ликвидация последствий атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Количество погибших в результате ракетного удара России по Днепру возросло до 18 человек. Кроме того, около 300 мирных жителей получили ранения и травмы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

"Сегодня в трауре Днепр, который из-за вражеской атаки потерял 18 жителей. И Самар, где агрессор убил двух человек. В скорби вся Днепропетровщина. Это боль, которая отзывается в каждом сердце. Что не проходит никогда... Светлая память жертвам российских убийц. Искренние соболезнования родным погибших", - говорится в сообщении.

Также Лысак отметил, что среди пострадавших - 27 детей, которые получают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА, ночью и утром 25 июня враг ударил по Никополю FPV-дронами. Погибших и раненых нет.

По Новопавловской громаде Синельниковского района вечером противник ударил КАБами. Возник пожар. Никто не пострадал.

 

 

Удар по Днепру

24 июня российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в городе прогремела серия взрывов.

По информации начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, по состоянию на вечер 24 июня было известно о 17 погибших.

"Пострадавших 279. Врачи рядом, оказывают необходимую медпомощь", - написал он.

Также Лысак отметил, что среди пострадавших - 27 детей, которые получают необходимую медицинскую помощь.

В городе немало разбитого. Инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания и здания ГСЧС, пассажирский поезд. Повреждены 46 многоэтажек, 41 частный дом, несколько общежитий, более чем сотня авто. А еще заправка, СТО, хозяйственные постройки, торговые павильоны, магазины.

Заметим, что в среду, 25 июня, на Днепропетровщине день траура по жертвам вчерашней атаки РФ.

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