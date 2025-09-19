Кількість вражених цілей зросла у 8 разів. Мадяр опублікував звіт за 100 днів на посаді

"76 859 одиниць знищених/уражених унікальних ворожих цілей силами Угруповання СБС за 100 діб (ріст +804,7% відносно результату СБС за попередні 100 діб 2025 року); 18 501 одиниць особового складу ворога протягом 100 діб - ріст +423,5%. СБС стає явищем, що безпосередньо впливає на фронт", - написав Мадяр.

Чисельність УСБС наразі становить 2,2% від загальної чисельності війська Сил оборони України. При цьому питома вага знищених/уражених цілей СБС відносно всіх СОУ - понад 35% (у серпні). А в найближчих планах командувача - щоб кожна друга знищена ворожа ціль була на рахунку УСБС.

"Поки не запущена за 100 діб рекрутингова компанія. Нас стане 5% від загальної кількості війська СОУ. Тоді ми закриємо 100% смуги фронту на усіх трьох рівнях глибин: оперативному, тактичному та стратегічному. І перетнемо відмітку 50% загального обʼєму знищених/уражених ворожих цілей. Інакше я складу повноваження і повернуся у рідну бригаду хоч і оператором лазні", - наголосив Мадяр.

Крім того, командувач відзвітував про хід реформи СБС. За 100 днів: