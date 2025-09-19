Количество пораженных целей выросло в 8 раз. Мадяр опубликовал отчет за 100 дней на должности

"76 859 единиц уничтоженных/ураженных уникальных вражеских целей силами Группировки СБС за 100 суток (рост +804,7% относительно результата СБС за предыдущие 100 суток 2025 года); 18 501 единиц личного состава врага в течение 100 суток - рост +423,5%. СБС становится явлением, непосредственно влияющим на фронт", - написал Мадяр.

Численность УСБС сейчас составляет 2,2% от общей численности войска Сил обороны Украины. При этом удельный вес уничтоженных/пораженных целей СБС относительно всех СОУ - более 35% (в августе). А в ближайших планах командующего - чтобы каждая вторая уничтоженная вражеская цель была на счету УСБС.

"Пока не запущена за 100 суток рекрутинговая компания. Нас станет 5% от общего количества войска СОУ. Тогда мы закроем 100% полосы фронта на всех трех уровнях глубин: оперативном, тактическом и стратегическом. И пересечем отметку 50% общего объема уничтоженных/пораженных вражеских целей. Иначе я сложу полномочия и вернусь в родную бригаду хоть и оператором бани", - подчеркнул Мадяр.

Кроме того, командующий отчитался о ходе реформы СБС. За 100 дней: