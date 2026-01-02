Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

За даними Генштабу, вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3508 обстрілів, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6237 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнав населені пункти Лісне Харківської області; Залізничне, Святопетрівка, Верхня Терса, Гуляйполе, Цвіткове, Прилуки, Варварівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження та два пункти управління ворога.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав авіаційного удару, скинувши при цьому одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 77 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне, Новоєгорівка, Новоселівка та Ямпіль.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у районах населених пунктів Сіверськ та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 15 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вороне, Вербове, Вишневе та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 14 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Зеленого.

На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.