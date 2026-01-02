Количество вражеских атак на фронте уменьшилось: Генштаб показал карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 3508 обстрелов, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6237 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Лесное Харьковской области; Железнодорожное, Святопетровка, Верхняя Терса, Гуляйполе, Цветково, Прилуки, Варваровка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения и два пункта управления врага.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес авиационный удар, сбросив при этом одну управляемую авиационную бомбу и совершил 77 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Нововодяное, Мирное, Колодязи, Заречное, Новоегоровка, Новоселовка и Ямполь.

На Славянском направлении Силы обороны остановили два наступательных действия захватчиков в районах населенных пунктов Северск и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 15 атак в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки, Щербиновки и в направлении населенного пункта Торское.

На Покровском направлении наши защитники остановили 23 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вороное, Вербовое, Вишневое и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 14 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Зеленого.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.