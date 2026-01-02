Количество вражеских атак на фронте уменьшилось: Генштаб показал карты боев

За прошедшие сутки, 1 января, на фронте произошло 98 боевых столкновений, что меньше, чем в предыдущие дни. Враг атаковал на нескольких направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 3508 обстрелов, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6237 дронов-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись населенные пункты Лесное Харьковской области; Железнодорожное, Святопетровка, Верхняя Терса, Гуляйполе, Цветково, Прилуки, Варваровка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения и два пункта управления врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес авиационный удар, сбросив при этом одну управляемую авиационную бомбу и совершил 77 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.
На Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Нововодяное, Мирное, Колодязи, Заречное, Новоегоровка, Новоселовка и Ямполь.
На Славянском направлении Силы обороны остановили два наступательных действия захватчиков в районах населенных пунктов Северск и Сакко и Ванцетти.
На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник совершил 15 атак в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки, Щербиновки и в направлении населенного пункта Торское.
На Покровском направлении наши защитники остановили 23 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вороное, Вербовое, Вишневое и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 14 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Зеленого.
На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в сторону Приморского.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки россиян в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 209 880 военных.
В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 910 человек.
Также украинские воины обезвредили шесть танков, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, средство противовоздушной обороны, 590 беспилотных летательных аппаратов, крылатую ракету и 169 единиц автомобильной техники оккупантов.