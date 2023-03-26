Кількість військ РФ у Білорусі суттєво знизилася: у ДПСУ назвали цифру
Число російських військовослужбовців на території Білорусі поменшало приблизно до 4 тисяч осіб.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"Зараз, за нашими даними, трохи більше 4 тисяч військовослужбовців збройних сил РФ перебувають на території Білорусі. Ця кількість дещо менша, ніж була раніше. Тому що ті підрозділи, які пройшли підготовку, Росія вивела з території Білорусі на свою територію", - заявив Демченко.
За його словами, їх далі перекидають у тому числі на схід України, де окупанти беруть участь у бойових діях.
Раніше прес-секретар ДПСУ зазначав, що землі на кордоні з Білоруссю та РФ передаються у власність Держприкордонслужби для посилення сил оборони щодо відображення будь-якої агресії у цих напрямках.
Нагадаємо, що 13 березня, за даними ДПСУ, на території Білорусізнаходилося близько 9-10 тисяч російських військових, які проходили військову підготовку або беруть участь у спільних навчаннях.
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