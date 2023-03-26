ua ru
Нд, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кількість військ РФ у Білорусі суттєво знизилася: у ДПСУ назвали цифру

Новость на русском →
Неділя 26 березня 2023 23:31
Кількість військ РФ у Білорусі суттєво знизилася: у ДПСУ назвали цифру Фото: речник ДПСУ Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Константин Широкун

Число російських військовослужбовців на території Білорусі поменшало приблизно до 4 тисяч осіб.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Зараз, за нашими даними, трохи більше 4 тисяч військовослужбовців збройних сил РФ перебувають на території Білорусі. Ця кількість дещо менша, ніж була раніше. Тому що ті підрозділи, які пройшли підготовку, Росія вивела з території Білорусі на свою територію", - заявив Демченко.

За його словами, їх далі перекидають у тому числі на схід України, де окупанти беруть участь у бойових діях.

Раніше прес-секретар ДПСУ зазначав, що землі на кордоні з Білоруссю та РФ передаються у власність Держприкордонслужби для посилення сил оборони щодо відображення будь-якої агресії у цих напрямках.

Нагадаємо, що 13 березня, за даними ДПСУ, на території Білорусізнаходилося близько 9-10 тисяч російських військових, які проходили військову підготовку або беруть участь у спільних навчаннях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ пограничная служба
NEWS
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію