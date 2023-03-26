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Количество войск РФ в Беларуси существенно снизилось: в ГПСУ назвали число

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Воскресенье 26 марта 2023 23:31
Количество войск РФ в Беларуси существенно снизилось: в ГПСУ назвали число Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Константин Широкун

Число российских военнослужащих на территории Беларуси уменьшилось примерно до 4 тысяч человек.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Сейчас, по нашим данным, чуть более 4 тысяч военнослужащих вооруженных сил РФ находятся на территории Беларуси. Это количество несколько меньше, чем было раньше. Потому что те подразделения, которые прошли подготовку, Россия вывела с территории Беларуси на свою территорию", - заявил Демченко.

По его словам, их в дальнейшем перебрасывают в том числе на восток Украины, где оккупанты принимают участие в боевых действиях

Ранее пресс-секретарь ГНСУ отмечал, что земли на границе с Беларусью и РФ передаются в собственность Госпогранслужбы для усиления сил обороны по отражению любой агрессии по этим направлениям.

Напомним, что 13 марта, по данным ГПСУ, на территории Беларуси находилось около 9-10 тысяч российских военных, которые проходили военную подготовку или участвуют в совместных учениях.

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