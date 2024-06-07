Кількість учнів, поділ на групи й субвенції: що зміниться для першокласників з 1 вересня

Міністерство освіти й науки повідомило про низку змін, яких варто очікувати учням перших класів українських шкіл, їхнім батькам і вчителям з 1 вересня 2024 року.

РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН розповідає, що саме може змінитися й для кого.

Кількість учнів у класах

Згідно з інформацією урядовців, з 1 вересня 2024 року максимальна наповнюваність початкових класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти може становити не більше 24 учнів.

Уточнюється, що це регламентується першою та другою частинами статті 12 закону України "Про повну загальну середню освіту".

"У 2024/2025 році ця норма поширюється на всі перші класи, які навчатимуться в очному або змішаному (чергування очного й дистанційного навчання з певною періодичністю) форматах", - наголосили в МОН.

За словами експертів, такі норми закону покликані полегшити взаємодію вчителів і учнів та зробити освітній процес більш ефективним - на тлі зменшення кількості дітей у класі педагоги зможуть приділити більше уваги кожному учню / учениці та вибудувати з ними ліпший зв'язок.

При цьому для решти класів максимальна наповнюваність залишається на рівні 30 учнів.

Повідомляється також, що під час дії воєнного стану наповнюваність класів, які вчаться дистанційно, може бути:

більшою за 24 учні (для перших класів)

більшою за 30 учнів (для інших класів)

Поділ класів на групи

У МОН уточнили, що поділ класу закладу загальної середньої освіти на групи для вивчення окремих предметів здійснюють за наявності певної кількості учнів (згідно з наказом МОН №128 від 20.02.2002).

Так, наприклад, для вивчення української мови у класі має бути більше ніж 27 учнів. Отже, клас із 24 учнями не ділитиметься на групи для вивчення цього навчального предмета (крім закладів із навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, румунською та угорською мовами).

Забезпечення освітньою субвенцією

У Міносвіти зазначили також, що розрахунок освітньої субвенції для виплати заробітної плати педагогам здійснюють для всіх місцевих бюджетів на основі фактичної кількості учнів і студентів усіх типів закладів освіти станом на 1 жовтня року, що передує плановому бюджетному періоду (календарний рік).

Виходячи з цього, розрахунки для 2024 календарного року вже відбулися.

Проте оскільки зміни щодо наповнюваності стосуються тільки перших класів (які розпочнуть навчання у 2024/2025 навчальному році), це не матиме значного впливу на потребу в коштах на рівні територіальних громад.

"Водночас МОН розгляне можливість внесення відповідних змін до формули розподілу освітньої субвенції в наступних бюджетних періодах", - додали у міністерстві.