Чи підвищать цього року зарплати вчителям і від чого це залежить: що відомо

В Україні зарплати вчителів і педагогів усіх рангів ніколи не були занадто високими. Попри численні плани урядовців щодо підвищення окладів освітян, з мертвої точки ситуація зрушується повільно.

РБК-Україна розповідає, з чого складаються зарплати вчителів, якими вони були минулого року, а також чи платитимуть більше педагогам цього року й від чого це залежить.

Як нараховують зарплати вчителям

За словами міністра освіти й науки Оксена Лісового у межах Національної (не)конференції EdCamp Воля 2023 року, існуюча система оплати праці вчителів передбачає маленьку базову ставку та велику кількість різних надбавок.

Виходячи з цього, типовим рішенням для деяких засновників шкіл стає така собі "економія" - надбавки прибирають і освітяни живуть на копійки.

При цьому варто зазначити, що типи надбавок до основного посадового окладу педагогічних працівників можуть бути такими:

за вислугу років (стаж роботи)

за педагогічні звання

за престижність праці

за сумлінну працю

на оздоровлення (при наданні щорічної основної відпустки)

за класне керівництво

за перевірку зошитів і робіт

інші доплати (можуть залежати від підвищення, типу закладу, завідування кабінетами колективів тощо)

Зарплати вчителів минулого року

У 2023 році очікувалося підвищення зарплат вчителів і зарплата молодого вчителя мала стартувати від 15 000 грн. Однак через повномасштабну війну з РФ цього не сталося.

Згідно з даними НУШ, у 2023 році зарплати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (без доплат) з розрахунку 18 годин на тиждень були такими:

молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 5 699 грн

вчитель І категорії - 6 567 грн

вчитель вищої категорії - 7 001 грн

директор закладу ЗСО - 8 679 грн

Середні зарплати (з доплатами) з розрахунку 18 годин на тиждень могли становити:

молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 10 574 грн

вчитель І категорії - 12 906 грн

вчитель вищої категорії - 13 759 грн

директор закладу ЗСО - 16 102 грн

Чи підвищать зарплати вчителям цього року і від чого це залежить

За словами Лісового, підвищити зарплату вчителям непросто. Водночас можна змінити систему - для поступової підготовки до впровадження нового підходу й нових принципів.

"Без зміни системи оплати праці реформи не буде. Нині зміна принципів нарахування заробітної плати вчителям - один із дев'яти ключових потоків діяльності МОН. Рівень заробітної плати вчителів має залежати від багатьох параметрів: рівня кваліфікації, реальних досягнень. А от кількість років, які людина пропрацювала вчителем, - зовсім не основний показник, як було раніше", - пояснював урядовець минулого року.

Тоді ж народний депутат, член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин розповідав, що зарплата вчителів після перемоги обговорюється в розмірі 40 000 грн.

"Цю суму я не вигадав, не взяв зі стелі. За нею - підрахунки. Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть і болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді. В нас найнижча кількість годин на ставку серед країн Європи для вчителів - 18. Тож обговорюється перехід до 36 годин. А тому ніхто не зможе брати півтори ставки", - пояснив нардеп.

У лютому 2024 року Лісовий в інтерв'ю NV розповів, що після поетапного підвищення мінімальна заробітна платня вчителя може досягти меж 10-15 тисяч гривень (залежно від категорії надбавок та інших аспектів).

Водночас він визнав, що цього недостатньо.

"Ми хочемо зробити ставку вчителя більш масивною в загальному тілі заробітної плати. При цьому, щоб було кілька надбавок зрозумілих, тому що сьогодні для вчителів існує близько 60 надбавок, і сам вчитель часто не розуміє, як формується його зарплата", - пояснив тоді урядовець.

Він додав, що з іншого боку розмір заробітної плати планується "прив'язати" до кваліфікації вчителя і всіх його робочих годин.

"Ми повинні оцінювати всі робочі години вчителя... Ми повинні оцінити й всі ті години, які вчитель мусить перебувати у школі і оплатити їх... Ми плануємо нараховувати в майбутньому зарплатню вчителя, враховуючи його цифрові навички, володіння мовами", - зауважив міністр.

Нещодавно Лісовий у бліц-інтерв'ю виданню "Телеграф" зауважив, що індексація заробітних плат вчителів мала відбутися на 12% ще у квітні 2024 року.

Нині ж МОН чекає надходження відповідних коштів від Міністерства фінансів.

"Чекаємо надходження коштів. Ми від Міністерства фінансів так само чекаємо. Це підвищення планувалося і, сподіваюся, що воно відбудеться", - підсумував міністр.