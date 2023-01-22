Кількість ракет "Калібр" у Чорному морі змінилася: скільки РФ тримає напоготові

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 4 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 32 ракет", - йдеться в повідомленні.

Також в Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

При цьому в Середземному морі знаходиться 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких - 72 ракети.

Нагадаємо, що ще вчора в Чорному морі на бойовому чергуванні було п'ять ракетоносіїв із 36 підготовленими "Калібрами".

Додамо нещодавно українців вже попереджали про загрозу нової атаки окупантів, ворог може вдатися як до поодиноких ракетних ударів, так і до масованого обстрілу.

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