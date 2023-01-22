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Количество ракет "Калибр" в Черном море изменилось: сколько РФ держит наготове

Фото: россияне держат в Черном море четыре ракетоносителя с "Калибрами" (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска держат свои корабли на боевом дежурстве в Черном море. Среди которых четыре ракетоносителя, с общим залпом из около 32 ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 32 ракет", - говорится в сообщении.

Также в Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

При этом в Средиземном море находится 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп которых - 72 ракеты.

Напомним, что еще вчера в Черном море на боевом дежурстве находились пять ракетоносителей с 36 подготовленными "Калибрами".

Добавим недавно украинцев уже предупреждали об угрозе новой атаки оккупантов, враг может прибегнуть как к единичным ракетным ударам, так и к массированному обстрелу.

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