Кількість постраждалих у Запоріжжі після удару КАБами різко зросла: серед них діти

"Внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю кількість травмованих збільшилася до 42 людей, серед яких 8 дітей. На жаль, 2 людини загинуло", - повідомили рятувальники.

Також відомо, що психологи ДСНС надали допомогу 41 постраждалому, зокрема 11 дітям.

В Нацполіції додали, що за фактом воєнних злочинів розпочато кримінальне провадження згідно зі 438 статтею Кримінального кодексу України.

У пресслужбі правохоронців також показали відео, на якому видно, як їхні співробітники, медики та рятувальники допомагають постраждалим та ліквідовують наслідки атаки РФ.