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Кількість постраждалих у Запоріжжі після удару КАБами різко зросла: серед них діти

23:45 19.07.2026 Нд
2 хв
Також відомо про двох загиблих
aimg Юлія Маловічко
Фото: п'ятиповерхівка після удару авіабомби ((t.me/ivan_fedorov_zp)

Станом на вечір 19 липня кількість постраждалих у Запоріжжі після удару РФ авіабомбами зросла до 42. Серед них - восьмеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України та ДСНС в Telegram.

"Внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю кількість травмованих збільшилася до 42 людей, серед яких 8 дітей. На жаль, 2 людини загинуло", - повідомили рятувальники.

Також відомо, що психологи ДСНС надали допомогу 41 постраждалому, зокрема 11 дітям.

В Нацполіції додали, що за фактом воєнних злочинів розпочато кримінальне провадження згідно зі 438 статтею Кримінального кодексу України.

У пресслужбі правохоронців також показали відео, на якому видно, як їхні співробітники, медики та рятувальники допомагають постраждалим та ліквідовують наслідки атаки РФ.

Фото: Запоріжжя після атаки 19 липня (ДСНС України)

Удар по Запоріждю КАБами

Як відомо, ввечері неділі росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Під удар потрапив п'ятиповерховий будинок, там зафіксовані значні руйнування. Два поверхи будинку повністю знищені.

Працівники ДСНС витягували людей з-під завалів. Двоє осіб загинули, десятки постраждалих, у багатьох із них - шоковий стан.

Також відомо, що в результаті удару КАБами пошкоджено термінал логістичного оператора, де спалахнула пожежа. Також дісталося сусідній з п'ятиповерховим будинком дев'ятиповерхівці - там пошкоджені вікна та балкони. Ще зафіксовані руйнування в приватному секторі.

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