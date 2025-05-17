Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по автобусу у Сумській області зросла

Удар по автобусу

Зранку 17 травня поблизу Білопілля Сумської області російський дрон атакував автобус - девʼять людей загинули.

Очільник Білопільської громади повідомив, що люди в автобусі їхали на евакуацію з Білопілля. За його словами, особи деяких загиблих ще встановлюють, більшість жертв - жінки похилого віку.

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