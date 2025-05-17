Количество пострадавших в результате удара РФ по автобусу в Сумской области возросло

Удар по автобусу

Утром 17 мая вблизи Белополья Сумской области российский дрон атаковал автобус - девять человек погибли.

Глава Белопольской общины сообщил, что люди в автобусе ехали на эвакуацию из Белополья. По его словам, личности некоторых погибших еще устанавливают, большинство жертв - пожилые женщины.

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