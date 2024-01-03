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Кількість постраждалих від обстрілів РФ росте. Херсонців просять евакуювати дітей з міста

Середа 03 січня 2024 19:47
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Кількість постраждалих від обстрілів РФ росте. Херсонців просять евакуювати дітей з міста Ілюстративне фото: херсонців просять евакуювати дітей з міста (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

З початку деокупації міста Херсон та області Російська Федерація не припиняє свої обстріли. В результаті цього місцеві отримують поранення або гинуть.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав голова Херсонської МВА Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі.

За його даними, з початку деокупації від російських обстрілів загинули троє дітей, і в 15 більше поранено.

"З часу деокупації населених пунктів Херсонської міської територіальної громади від рук російських військових загинули троє діток і 45 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав Мрочко.

Він зауважив, що для того, щоб зупинити цю статистику, дітей треба евакуювати із небезпечних зон.

"Херсонська міська військова адміністрація надає таку можливість - безкоштовні перевезення і розміщення на тривалий період. Бережіть себе і своїх близьких", - сказано в повідомленні.

Евакуація у Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

У Херсонській області збільшили тривалість комендантської години. Вона триває з 20:00 до 6:00.

Також у вересні влада оголосила евакуацію для сімей із дітьми з прифронтових населених пунктів Херсонської області. У жовтні влада вирішила розширити перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації родин з дітьми.

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