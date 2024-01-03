Число пострадавших от обстрелов РФ растет. Херсонцев просят эвакуировать детей из города

С начала деоккупации города Херсона и области Российская Федерация не прекращает свои обстрелы. В результате этого местные получают ранения или погибают.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал глава Херсонской МВА Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

По его данным, с начала деоккупации от российских обстрелов погибли три ребенка, и у 15 больше ранены.

"Со времени деоккупации населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины от рук российских военных погибли трое детей и 45 получили ранения разной степени тяжести", - написал Мрочко.

Он отметил, что для того чтобы остановить эту статистику, детей нужно эвакуировать из опасных зон.

"Херсонская городская военная администрация предоставляет такую возможность – бесплатные перевозки и размещения на длительный период. Берегите себя и своих близких", – говорится в сообщении.

Эвакуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами окупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

В Херсонской области увеличили продолжительность комендантского часа. Она длится с 20:00 до 6:00.

Также в сентябре власти объявили эвакуацию для семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов Херсонской области. В октябре власти решили расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми.

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