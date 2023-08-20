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Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Чернігову збільшилася до 156

Фото: Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Чернігову збільшилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по центру Чернігову зросла до 156 осіб.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих", - заявив він.

Кулеба додав, що внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.

"Працюють комісії, якнайшвидше будуть надані компенсації", - заявив він.

Ракетний удар по центру Чернігова

19 серпня під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти ракетою "Іскандер" вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Постраждали 148 людей, серед них семеро загиблих.

У момент удару у драмтеатрі проходила виставка дронів, яку анонсували заздалегідь. Організатори заявляють, що погодили проведення заходу з владою.

Всі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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