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Число пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову увеличилось до 156

Фото: Количество пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову увеличилось (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по центру Чернигова возросло до 156 человек.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Чернигов. Циничный обстрел центра города. Завершена спасательная операция. 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших", - заявил он.

Кулеба добавил, что в результате взрыва повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств.

"Работают комиссии, как можно быстрее будут предоставлены компенсации", - заявил он.

Ракетный удар по центру Чернигова

19 августа во время воздушной тревоги в Чернигове прогремели мощные взрывы. Местные власти подтвердили, что оккупанты ракетой "Искандер" ударили по центру города. В момент атаки там находилось много людей.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОГА, магазины и другие общественные заведения. Пострадали 148 человек, среди них семеро погибших.

В момент удара в драмтеатре проходила выставка дронов, которую анонсировали заранее. Организаторы заявляют, что согласовали проведение мероприятия с властями.

Все детали циничной атаки россиян – читайте в материале РБК-Украина.

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