Кількість постраждалих після обстрілу Сум зросла до 13 (фото, відео)

Обстріл Сум

Російські війська завдали авіаудару по підприємству в Сумах у ніч проти 30 серпня. Спочатку повідомлялося про постраждалих.

Спочатку через обстріл Сум постраждали дев'ятеро людей, пізніше кількість поранених зросла до 11. Також відомо про двох загиблих через атаку на Суми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.