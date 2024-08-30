Число пострадавших после обстрела Сум выросло до 13 (фото, видео)

Обстрел Сум

Российские войска нанесли авиаудар по предприятию в Сумах в ночь на 30 августа. Изначально сообщалось о пострадавших.

Сначала из-за обстрела Сум пострадали девять человек, позже число раненых возросло до 11. Также известно о двух погибших из-за атаки на Сумы.

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