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Кількість постраждалих у Павлограді різко зросла, є жертва

Фото: у Павлограді вже 18 постраждалих, одна жертва через атаку РФ 6 вересня (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталія Гурковська

В Павлограді одна людина загинула через обстріл РФ у п'ятницю, 6 вересня. Кількість постраждалих різко зросла - з 5 до 18 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"На жаль, вже є загиблий у Павлограді. Кількість постраждалих зростає. Зараз у лікарні їх 18, серед них і 9-річна дівчинка", - розповів він.

В місті почались пожежі

Крім того, у місті сталося декілька займань.

"В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", - додав Лисак.

Обстріл Павлограда

6 вересня російські війська обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. До цього в регіоні було оголошено тривогу через загрозу балістики.

Повідомлялося про дві швидкісні цілі на Павлоград, які були помічені в Донецькій та Харківській областях. У Павлограді лунали вибухи.

Наразі у Дніпропетровській області досі оголошено тривогу.

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ПавлоградДніпропетровська областьВійна в Україні