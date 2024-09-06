Кількість постраждалих у Павлограді різко зросла, є жертва

"На жаль, вже є загиблий у Павлограді. Кількість постраждалих зростає. Зараз у лікарні їх 18, серед них і 9-річна дівчинка", - розповів він.

В місті почались пожежі

Крім того, у місті сталося декілька займань.

"В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", - додав Лисак.