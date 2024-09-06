Кількість постраждалих у Павлограді різко зросла, є жертва

В Павлограді одна людина загинула через обстріл РФ у п'ятницю, 6 вересня. Кількість постраждалих різко зросла - з 5 до 18 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"На жаль, вже є загиблий у Павлограді. Кількість постраждалих зростає. Зараз у лікарні їх 18, серед них і 9-річна дівчинка", - розповів він.
Крім того, у місті сталося декілька займань.
"В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", - додав Лисак.
6 вересня російські війська обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. До цього в регіоні було оголошено тривогу через загрозу балістики.
Повідомлялося про дві швидкісні цілі на Павлоград, які були помічені в Донецькій та Харківській областях. У Павлограді лунали вибухи.
Наразі у Дніпропетровській області досі оголошено тривогу.
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