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Число пострадавших в Павлограде резко возросло, есть жертва

Фото: в Павлограде уже 18 пострадавших, одна жертва из-за атаки РФ 6 сентября (t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Павлограде один человек погиб из-за обстрела РФ в пятницу, 6 сентября. Число пострадавших резко возросло - с 5 до 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"К сожалению, уже есть погибший в Павлограде. Число пострадавших растет. Сейчас в больнице их 18, среди них и 9-летняя девочка", - рассказал он.

В городе начались пожары

Кроме того, в городе произошло несколько возгораний.

"В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь спасатели обуздали и спасли пять человек", - добавил Лысак.

Обстрел Павлограда

6 сентября росссийские войска обстреляли Павлоград Днепропетровской области. До этого в регионе была объявлена тревога из-за угрозы баллистики.

Сообщалось о двух скоростных целях на Павлоград, которые были замечены в Донецкой и Харьковской областях. В Павлограде гремели взрывы.

Сейчас в Днепропетровской области до сих пор объявлена тревога.

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