Число пострадавших в Павлограде резко возросло, есть жертва

"К сожалению, уже есть погибший в Павлограде. Число пострадавших растет. Сейчас в больнице их 18, среди них и 9-летняя девочка", - рассказал он.

В городе начались пожары

Кроме того, в городе произошло несколько возгораний.

"В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь спасатели обуздали и спасли пять человек", - добавил Лысак.