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Кількість постраждалих у Кременчуці зросла до 47, обстріл пошкодив 6 багатоповерхівок

17:54 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Кременчук після масованого удару РФ (t.me/poltavskaOVA)

Кременчук опинився під масованим ударом Росії у ніч проти 7 жовтня. Кількість поранених продовжує зростати, їх вже 47.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича у Telegram.

У Кременчуці вже 47 постраждалих

За словами Дяківнича, станом на 17.00 відомо про 41 поранену особу через обстріл РФ. Двоє людей загинули.

"Десятеро постраждалих - у тяжкому стані. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою, тому кількість постраждалих уточнюється", - каже чиновник.

За попередніми даними, пошкоджені:

  • 431 квартира,
  • 35 приватних житлових будинків.

6 приватних домоволодінь зруйновано, уточнив начальник ОВА.

На місцях працюють служби, триває ліквідація наслідків удару.

Розгорнуто штаби, де мешканці можуть:

  • подати заяви про пошкоджене майно,
  • отримати допомогу,
  • повідомити про свої потреби.

Дяківнич пообіцяв, що тим, кому через пошкодження оселі немає де жити, місто надасть комунальне житло.

Оновлено о 19.06

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук зросла до 47 людей, заявив Дяківнич.

"Станом на 18:50 відомо про 47 травмованих, серед яких двоє дітей", - каже він.

Працівники поліції та СБУ документують наслідки воєнного злочину, збирають інформацію про потерпілих, пошкоджене та знищене майно.

Раніше РБК-Україна писало, що унаслідок масованої нічної атаки 7 жовтня в Кременчуці пошкоджено цілу групу багатоповерхівок і приватні будинки.

Також повідомлялося, що Росія всю ніч атакувала ракетами міста України. Під ворожими ударами були Київ, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя та Прилуки.

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