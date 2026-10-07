Кількість постраждалих у Кременчуці зросла до 47, обстріл пошкодив 6 багатоповерхівок

Кременчук опинився під масованим ударом Росії у ніч проти 7 жовтня. Кількість поранених продовжує зростати, їх вже 47.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича у Telegram.
За словами Дяківнича, станом на 17.00 відомо про 41 поранену особу через обстріл РФ. Двоє людей загинули.
"Десятеро постраждалих - у тяжкому стані. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою, тому кількість постраждалих уточнюється", - каже чиновник.
За попередніми даними, пошкоджені:
6 приватних домоволодінь зруйновано, уточнив начальник ОВА.
На місцях працюють служби, триває ліквідація наслідків удару.
Розгорнуто штаби, де мешканці можуть:
Дяківнич пообіцяв, що тим, кому через пошкодження оселі немає де жити, місто надасть комунальне житло.
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук зросла до 47 людей, заявив Дяківнич.
"Станом на 18:50 відомо про 47 травмованих, серед яких двоє дітей", - каже він.
Працівники поліції та СБУ документують наслідки воєнного злочину, збирають інформацію про потерпілих, пошкоджене та знищене майно.
Раніше РБК-Україна писало, що унаслідок масованої нічної атаки 7 жовтня в Кременчуці пошкоджено цілу групу багатоповерхівок і приватні будинки.
Також повідомлялося, що Росія всю ніч атакувала ракетами міста України. Під ворожими ударами були Київ, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя та Прилуки.