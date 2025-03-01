Кількість постраждалих у Харкові значно зросла: що відомо про наслідки (фото)

"Російська армія здійснила масштабну атаку безпілотниками по Харкову - постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей", - зазначили прокурори.

За даними слідства, в ніч на 1 березня ворог завдав масований удар безпілотниками по трьох районах Харкова.

Шевченківський район

Влучання БПЛА зафіксовано в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала 6-річна дівчинка.

Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста.

"Постраждали чотири жінки - пацієнтки цього медзакладу. Один з безпілотників поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу", - йдеться у повідомленні.

Також зафіксовано атаку БПЛА по території садового товариства.

Київський район

Безпілотник вдарив по непрацюючій офісній будівлі, яка вже неодноразово піддавалась ворожим обстрілам, ще один БПЛА поцілив у двоповерхове комерційне приміщення, пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо.

"Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік та 6-річний хлопчик отримали поранення від скла, ще один чоловік вдарився головою під час вибуху.

Правоохоронці також зафіксували удар безпілотника по АЗС.

"Трьом співробітникам надано медичну допомогу: їм діагностували гостру реакцію на стрес", - додали в Офісі генпрокурора.

Новобаварський район

Безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. На щастя, там нікого не було. Вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення типографії.

За процесуального керівництва Шевченківської, Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).