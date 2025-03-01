Количество пострадавших в Харькове значительно возросло: что известно о последствиях (фото)

Россияне массированно атаковали Харьков дронами. Количество пострадавших возросло до 12, среди них есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Российская армия осуществила масштабную атаку беспилотниками по Харькову - пострадали 12 человек, среди которых двое детей", - отметили прокуроры.
По данным следствия, в ночь на 1 марта враг нанес массированный удар беспилотниками по трем районам Харькова.
Попадание БПЛА зафиксировано в арку возле многоэтажного жилого дома. Острую реакцию на стресс испытала 6-летняя девочка.
Еще один удар пришелся по медицинскому учреждению в центре города.
"Пострадали четыре женщины - пациентки этого медучреждения. Один из беспилотников попал в проезжую часть вблизи автосалона и жилого комплекса", - говорится в сообщении.
Также зафиксирована атака БПЛА по территории садового общества.
Беспилотник ударил по неработающему офисному зданию, которое уже неоднократно подвергалось вражеским обстрелам, еще один БПЛА попал в двухэтажное коммерческое помещение, повреждены многоквартирные дома, аптеки, кафе, магазины и тому подобное.
"Женщина испытала острую реакцию на стресс. Мужчина и 6-летний мальчик получили ранения от стекла, еще один человек ударился головой во время взрыва.
Правоохранители также зафиксировали удар беспилотника по АЗС.
"Трем сотрудникам оказана медицинская помощь: им диагностировали острую реакцию на стресс", - добавили в Офисе генпрокурора.
Беспилотник попал в частный жилой дом. К счастью, там никого не было. Взрывной волной также повреждено помещение типографии.
Под процессуальным руководством Шевченковской, Киевской и Новобаварской окружных прокуратур г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Вечером, 28 февраля, российские захватчики снова атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. В частности, в Харькове фиксировались "прилеты".
Позже стало известно, что Харьков подвергся массированной атаке. Попадания были зафиксированы в трех районах, в результате обстрела пострадали семь человек.
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