Кількість постраждалих у Харкові вже понад 40

"41 постраждалий внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову", - розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, за його словами, одна жінка загинула, її дані встановлюються.

РФ била по Харкову "Кинджалами"

Російські війська, ймовірно, завдали удар по Харкову, викотриставши "Кинджали".

"Попередньо ворог завдавав ударів по Харкову "Кинджалами", - розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Кількість жертв та поранених може бути більшою

Наразі кількість постраждалих та загиблих чеез атаку РФ на Харків продовжує уточнюватись.

"Маємо інформацію, яка потребує уточнення, про 41 пораненого. Також є інформація про загиблих - їхня кількість уточнюється", - зазначив мер міста.

На місцях "прильотів" працюють відповідні служби, усі пожежі загасили.

Атака на Харків

Рано вранці 2 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Під масованим ударом вже опинилися Київ та Харків, вибухи лунають і в інших регіонах. Зокрема, в Харкові пролунало кілька вибухів. Пізніше стало відомо про те, що РФ завдала 4 ударів по центру міста. Спочатку повідомлялося про 6 постраждалих, пізніше про понад 20 поранених та одну жертву.