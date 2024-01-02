Количество пострадавших в Харькове уже больше 40

"41 пострадавший в результате утреннего удара оккупантов по Харькову", - рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, по его словам, одна женщина погибла, ее данные устанавливаются.

РФ била по Харькову "Кинжалами"

Российские войска, вероятно, нанесли удар по Харькову, использовав "Кинжалы".

"Предварительно враг наносил удары по Харькову "Кинжалами", - рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Количество жертв и раненых может быть больше

Сейчас количество пострадавших и погибших в результате атаки РФ на Харьков продолжает уточняться.

"Имеем информацию, которая требует уточнения, о 41 раненом. Также есть информация о погибших - их количество уточняется", - отметил мэр города.

По данным на 11:00 количество пострадавших после обстрела Харькова возросло до 44 людей, погибла 91-летняя женщина.

В результате вражеских ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина.По состоянию на данный момент известно о 44 пострадавших", - написал Синегубов в Telegram.

Фото последствий обстрела Харькова 2 января (t.me/synegubov)

Среди пострадавших 5 детей - 3 мальчика 9 лет; девочки 6 и 13 лет.

"У пострадавших детей - взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс. Также ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин – от 24 до 60 лет. В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе 3 детей. Медики оценивают их состояние как среднее", - уточнил глава ОВА.

Три пожара из-за атаки по городу

Из-за массированного обстрела Харькова случились сразу три пожара.

"Харьков. В результате массированной ракетной атаки по городу возникли 3 пожара", - рассказали в МВД Украины.

В частности, горело складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и газ, вытекавший из поврежденной газовой трубы.

На местах "прилетов" работают соответствующие службы. По словам мэра Харькова, все пожары уже потушили.

Атака на Харьков

Рано утром 2 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах. В частности, в Харькове прогремели несколько взрывов. Позже стало известно о том, что РФ нанесла 4 удара по центру города. Первоначально сообщалось о 6 пострадавших, позже о более чем 20 раненых и одной жертве.