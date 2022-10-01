Кількість постраждалих через війну дітей зросло: оновлені дані
Фото: кількість постраждалих через війну дітей зросла (Getty Images)
За даними на суботу, 1 жовтня, більше ніж 1182 дитини постраждали в Україні через війну - 399 дітей загинули та понад 783 отримали поранення.
Зокрема:
- 30 вересня внаслідок ракетного обстрілу ворогом гуманітарної колони автомобілів в Запоріжжі загинули двоє дітей віком 10 та 14 років, ще одна 3-річна дитина отримала поранення.
- 30 вересня через обстріл окупантами м. Миколаєва отримала поранення 17-річна дівчина.
- в ніч на 1 жовтня внаслідок обстрілу м. Миколаєва травмовано 3-місячне немовля.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 402;
- Харківській - 232;
- Київській - 116;
- Миколаївській - 75;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 64;
- Херсонській - 55;
- Запорізькій - 50;
- Дніпропетровській - 29.
Нагадаємо, 17 вересня окупанти завдали ракетного удару по житловому масиву у Чугуєві Харківської області. Від отриманих травм від обстрілу в лікарні померла 11-річна дівчинка.
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