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Кількість постраждалих через війну дітей зросло: оновлені дані

Фото: кількість постраждалих через війну дітей зросла (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на суботу, 1 жовтня, більше ніж 1182 дитини постраждали в Україні через війну - 399 дітей загинули та понад 783 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зокрема:

  • 30 вересня внаслідок ракетного обстрілу ворогом гуманітарної колони автомобілів в Запоріжжі загинули двоє дітей віком 10 та 14 років, ще одна 3-річна дитина отримала поранення.
  • 30 вересня через обстріл окупантами м. Миколаєва отримала поранення 17-річна дівчина.
  • в ніч на 1 жовтня внаслідок обстрілу м. Миколаєва травмовано 3-місячне немовля.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 402;
  • Харківській - 232;
  • Київській - 116;
  • Миколаївській - 75;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 64;
  • Херсонській - 55;
  • Запорізькій - 50;
  • Дніпропетровській - 29.

Нагадаємо, 17 вересня окупанти завдали ракетного удару по житловому масиву у Чугуєві Харківської області. Від отриманих травм від обстрілу в лікарні померла 11-річна дівчинка.

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Війна в Україні