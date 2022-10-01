RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число пострадавших из-за войны детей возросло: обновленные данные

Фото: число пострадавших из-за войны детей возросло (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на субботу, 1 октября, более 1182 детей пострадали в Украине из-за войны - 399 детей погибли и более 783 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

В частности:

  • 30 сентября в результате ракетных обстрелов врагом гуманитарной колонны автомобилей в Запорожье погибли двое детей в возрасте 10 и 14 лет, еще один 3-летний ребенок получил ранения.
  • 30 сентября из-за обстрела оккупантами г. Николаева получила ранение 17-летняя девушка.
  • в ночь на 1 октября в результате обстрела г. Николаева травмирован 3-месячный младенец.

Больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области - 402;
  • Харьковской - 232;
  • Киевской - 116;
  • Николаевской - 75;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 64;
  • Херсонской - 55;
  • Запорожской - 50;
  • Днепропетровской - 29.

Напомним, 17 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву в Чугуеве Харьковской области. От полученных травм в результате обстрела в больнице умерла 11-летняя девочка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине