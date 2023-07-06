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Кількість постраждалих через ракетний удар по Львову зросла до 37

Фото: через ракетний удар по Львову постраждали вже 37 людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через російський ракетний удар по Львову ракетами "Калібр" постраждали вже 37 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Львів. За попередніми даними, загинуло 4 особи, врятовано 7 осіб, постраждало 37, евакуйовано 64 особи", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, на місці ворожого удару проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку.

"Евакуйовано 14 автомобілів з під'їзних шляхів, розкряжовано 6 дерев для проїзду та встановлення інженерної техніки", - додали в МВС.

На місці події організовано надання психологічної допомоги постраждалим.

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Львіввибухи