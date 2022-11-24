UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кількість постраждалих через ракетні удари по Україні зросла

Фото: кількість постраждалих внаслідок російських вчорашніх ударів зросла до 55 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Через масовані ракетні удари Росії по Україні отримали поранення 55 людей. Загиблих десятеро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковника служби цивільного захисту Олександра Хорунжого під час брифінгу.

За його словами, Росія завдала ракетних ударів та ударів артилерією по 8 областях України та м. Києву. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Київську, Харківську, Кіровоградську, Львівську, Херсонську та Вінницьку.

Серед яких найбільша кількість ударів припала на Київ та область.

"Внаслідок масованих обстрілів загинуло 10 осіб, травмовано 55 людей. Пошкоджено 36 об’єктів. Серед них - об’єкти енергетики, приватні житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки", - зазначив він.

Він підкреслив, що за інформацією "Укренерго", в енергетиці зберігається критична ситуація, тривають роботи з перепідключення електропідстанцій в усіх областях України.

Нагадаємо, вчора протягом дня російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України та не лише.

Ворог застосував 67 крилатих ракет повітряного і морського базування. Українські військові збили 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет".

Додамо, в українській розвідці попередили, росіяни й далі будуть продовжувати ракетні атаки по Україні, щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСВійна Росії проти Україниракетный удар